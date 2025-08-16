Форма поиска по сайту

16 августа, 18:30

Транспорт

Работы по замене асфальта на Тверской улице будут вестись круглосуточно

Работы по замене асфальта на Тверской улице будут вестись круглосуточно

Работы по замене асфальта на Тверской улице в Москве ведутся круглосуточно. Специалисты засыпают дорогу смесью по всей ширине проезжей части. Такую технологию укладки называют бесшовной.

Последний раз дорожное полотно на этой улице меняли четыре года назад. При этом Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы относятся к дорогам первой категории. Согласно нормативам, срок службы асфальта на них составляет три года.

Дарья Тащина

