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16 июля, 11:15

Транспорт

Строители завершили каркас платформ будущего вокзала Серп и Молот

Строители завершили каркас платформ будущего вокзала Серп и Молот

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В Москве на границе районов Таганского и Лефортово продолжается строительство нового городского вокзала Серп и Молот. Специалисты уже завершили возведение каркаса будущих пассажирских платформ и приступили к их облицовке гранитом.

Также ведутся работы по сборке металлоконструкций лестничных сходов, отделке навесов, прокладке наружных сетей и монтажу внутренних инженерных систем. Готовность объекта превышает 40%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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