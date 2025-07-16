Строители завершили каркас платформ будущего вокзала Серп и Молот

В Москве на границе районов Таганского и Лефортово продолжается строительство нового городского вокзала Серп и Молот. Специалисты уже завершили возведение каркаса будущих пассажирских платформ и приступили к их облицовке гранитом.

Также ведутся работы по сборке металлоконструкций лестничных сходов, отделке навесов, прокладке наружных сетей и монтажу внутренних инженерных систем. Готовность объекта превышает 40%.

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