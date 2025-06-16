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16 июня, 15:15

Транспорт

Turkish Airlines вернула багаж пассажирам трех рейсов, прибывших в Москву без вещей

Turkish Airlines вернула багаж пассажирам трех рейсов, прибывших в Москву без вещей

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Авиакомпания Turkish Airlines доставила багаж пассажирам трех рейсов, прибывших в Москву без личных вещей. О том, что чемоданы остались в Турции, многие узнали уже у багажной ленты в аэропорту Внуково.

Пострадавшим предлагали заполнить заявление на розыск багажа и оформить доверенность для его последующей доставки. Всего сотрудники аэропорта Внуково приняли более 750 обращений, большая часть которых уже обработана, выдача чемоданов продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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