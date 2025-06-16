Новости Москвы: контроль за парковкой мотоциклистов усилят в столице

В Москве усилят контроль за парковкой мотоциклистов. С 16 июня сотрудники столичной административной дорожной инспекции начали усиленное патрулирование мест парковки двухколесного транспорта. Особое внимание уделят Трубной площади. Оттуда поступает наибольшее количество жалоб на байкеров. Они часто оставляют мотоциклы под запрещающими знаками. За это предусмотрен штраф в размере 4,5 тысячи рублей.

В Москве приведут в порядок территории у шести транспортных узлов. О планах сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Изменения ожидаются на территориях, прилегающих к транспортным узлам "Домодедовская", "Семеновская", "Лухмановская", "Речной вокзал", "Отрадное" и "Войковская". Основная задача – повышение транспортной и пешеходной доступности. Кроме того, появятся места отдыха, детские и спортивные площадки.

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