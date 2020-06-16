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16 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Макет Москвы" станет главной площадкой ко Дню России на ВДНХ

Новости градостроительного комплекса Москвы

Собянин: в Москве создано уже 500 км выделенных полос для городского транспорта

Камеры зафиксировали 8 тысяч нарушений ПДД водителями электросамокатов

Новости Московского транспорта

В ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 июня

Городские камеры показали, что происходит на шоссе Энтузиастов

Городские камеры зафиксировали почти полное отсутствие машин на Крестьянской Заставе

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Сотрудников "Московского паркинга" на роликовых коньках снова можно встретить на улицах. Контролеры-роллеры отвечают на вопросы водителей и оперативно проверяют соблюдение правил парковки.

"В мае 2024 года Сергей Собянин открыл Центр перспективных разработок в районе Кунцево. Технологичное и комфортное пространство стало местом, где создают транспорт будущего. Профессионалы с опытом работы в ведущих российских и международных компаниях занимаются внедрением современных инноваций в городской транспорт. Центр стал не только IT-кластером для прорывных проектов, но и украшением района, местом, где можно получить новые знания и обменяться опытом. С момента открытия здесь прошло уже более 30 лекций, в которых приняли участие свыше 1,2 тысячи человек", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За 5 месяцев инспекторы МАДИ осмотрели более 14,5 тысячи автомобилей такси, чтобы обеспечить пассажирам безопасные поездки. У недобросовестных перевозчиков, нарушающих требования закона, изъяли более 1,2 тысячи машин.

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