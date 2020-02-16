Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Завершены основные проектные работы по программе развития Центрального транспортного узла. Планируется преобразовать железнодорожный транспорт в 11 регионах России, где проживают более 30 миллионов человек. Время в пути сократится в среднем на 30%, а интервал – примерно в 3 раза. Кроме того, улучшится связанность регионов с Москвой.

"Мы продолжаем развивать сеть экологичного наземного транспорта, как поручил Сергей Собянин. Инновационные машины российского производства приходят в столицу с 2018 года и обеспечивают комфорт и безопасность в пути. В 2025 году пассажиры совершили на них 300 миллионов поездок. Это более чем на 40% превышает результат годом ранее – новый абсолютный рекорд", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Самое большое табло на автовокзале "Центральный" подключили к цифровой системе. Все табло на автовокзалах Москвы теперь работают в онлайн-режиме и дают актуальную фактическую информацию.