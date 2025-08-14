Форма поиска по сайту

14 августа, 13:15

Транспорт

Москвичам рассказали о ходе демонтажных работ на участке монорельса

Строители продолжают демонтажные работы на участке столичного монорельса от станции "Выставочный центр" до станции "Улица Сергея Эйзенштейна".

Специалисты уже разобрали почти половину бетонных балок, а далее на очереди – опоры.

При этом проектировщики и архитекторы дорабатывают концепцию нового парка, который создадут на месте основного участка бывшего монорельса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕлизавета Двирник

