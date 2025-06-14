Минтранс и Росавиация взяли на контроль ситуацию с потерей багажа россиян

Власти отреагировали на инцидент с массовой потерей багажа у пассажиров рейсов из Антальи. Минтранс и Росавиация заявили, что следят за ситуацией и уже рекомендовали турецкой авиакомпании оперативно доставить все чемоданы и пересмотреть технологию загрузки самолётов.

Ранее более 500 туристов вернулись в Москву без личных вещей. По информации аэропорта Внуково, проблемы с багажом возникли сразу у четырех рейсов. Туристы ждали чемоданы более часа, а затем в течение нескольких часов оформляли заявления о розыске. Авиакомпания пообещала доставить багаж на вечернем рейсе.

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