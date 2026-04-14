Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 14 апреля

Общая интенсивность движения на столичных дорогах 14 апреля составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Ленинградском шоссе в сторону центра и на 34-м километре внутренней стороны МКАД.

Днем локальные затруднения прогнозируются в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

