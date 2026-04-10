Москва планирует перевести весь общественный транспорт на электротягу к 2035 году

В октябре 2025 года 90% общественного транспорта Москвы стало работать на электротяге. К 2035 году власти планируют завершить переход полностью, а также перевести на электричество 15% частного автопарка.

Для стимулирования покупки электромобилей действует субсидия в 925 тысяч рублей на отечественные модели, бесплатная парковка, освобождение от транспортного налога и бесплатный проезд по ряду платных трасс.

