Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево поменяется в мартовские и апрельские выходные

По выходным, в период с 16 марта по 21 апреля, поезда, следующие в аэропорт Шереметьево, будут отправляться с Савеловского вокзала. Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге.

При следовании в аэропорт аэроэкспрессы будут ходить с остановкой на Окружной, а конечной станцией на обратном пути также будет Савеловский вокзал. Пассажиры могут выбрать и альтернативные маршруты: добраться до Шереметьево также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.