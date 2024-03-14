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14 марта, 07:30

Транспорт

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево поменяется в мартовские и апрельские выходные

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево поменяется в мартовские и апрельские выходные

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Аэроэкспрессы до Шереметьево будут временно отправляться с Савеловского вокзала

По выходным, в период с 16 марта по 21 апреля, поезда, следующие в аэропорт Шереметьево, будут отправляться с Савеловского вокзала. Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге.

При следовании в аэропорт аэроэкспрессы будут ходить с остановкой на Окружной, а конечной станцией на обратном пути также будет Савеловский вокзал. Пассажиры могут выбрать и альтернативные маршруты: добраться до Шереметьево также можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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