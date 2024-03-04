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04 марта, 12:15

Транспорт

Представители транспортной отрасли рассказали о дальнейшем развитии МЦД

Представители транспортной отрасли рассказали о дальнейшем развитии МЦД

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В Москве продолжают развивать транспортную систему, в частности, МЦД. Диаметры должны соединить столицу с некоторыми российскими регионами: Владимирской, Ярославской, Тверской и другими областями.

Разрабатываются и новые поезда, в настоящее время тестируют оборудование "Иволги 4.0". Планируется также создать новую инфраструктуру, которая позволяет составам ехать со скоростью до 400 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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