04 марта, 12:15Транспорт
Представители транспортной отрасли рассказали о дальнейшем развитии МЦД
В Москве продолжают развивать транспортную систему, в частности, МЦД. Диаметры должны соединить столицу с некоторыми российскими регионами: Владимирской, Ярославской, Тверской и другими областями.
Разрабатываются и новые поезда, в настоящее время тестируют оборудование "Иволги 4.0". Планируется также создать новую инфраструктуру, которая позволяет составам ехать со скоростью до 400 километров в час.
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