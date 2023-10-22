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22 октября, 04:00

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"Мой район. Навигатор": МЦД-5 откроют в Москве к 2030 году

"Мой район. Навигатор": МЦД-5 откроют в Москве к 2030 году

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К 2030 году в столице построят пятый Московский центральный диаметр (МЦД-5). Ветка из 39-ти станций соединит подмосковные города Пушкино и Домодедово.

По словам директора НИЦ перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, сооружение будет сложное, потому что железная дорога будет проходить под землей. Там же с МЦД-5 будут пересадки на станции московского метро.

Иванкин думает, что проект будет востребован пассажирами. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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