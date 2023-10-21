В столице возводят три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

В столице построят три путепровода на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Об этом в своем телеграм канале сообщил Сергей Собянин.

Один путепровод свяжет улицу Кошкина и Кавказский бульвар. Еще два сооружения пройдут вдоль Кантемировской улицы и пересекут Пролетарский проспект. По каждому можно будет проехать в одном направлении – на запад или восток.

По словам мэра, Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.