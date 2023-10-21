Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 20:30

Город

В столице возводят три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

В столице возводят три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

"Мой район. Навигатор": вокзал Царицыно откроют в 2025 году

"Мой район. Навигатор": МЦД-5 откроют в Москве к 2030 году

"Мой район. Навигатор": в столице к 2030 году построят три новые линии метро

Стала известна стоимость проезда по трассе М-12

Синоптики российского Гидрометцентра рекомендуют водителям поменять резину на автомобиле

"Автодор" объявил стоимость проезда по трассе М-12

Обновленные Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 млн человек – Собянин

Гидрометцентр России рекомендует автомобилистам срочно менять резину с летней на зимнюю

Стала известна стоимость автомобилей для российских чиновников

В столице построят три путепровода на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Об этом в своем телеграм канале сообщил Сергей Собянин.

Один путепровод свяжет улицу Кошкина и Кавказский бульвар. Еще два сооружения пройдут вдоль Кантемировской улицы и пересекут Пролетарский проспект. По каждому можно будет проехать в одном направлении – на запад или восток.

По словам мэра, Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика