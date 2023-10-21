Производитель поставил 24 прибора учета электроэнергии для московских речных причалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания из Москвы "Связь инжиниринг М" поставила 24 прибора учета энергоресурсов в рамках реализации технологического присоединения столичных речных плавучих причалов к электрическим сетям. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Разработки и инновационные решения промышленников Москвы сегодня активно применяются в строительной, дорожной, социальной и других отраслях", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, продукция столичного производства поставляется по всей стране, в том числе в Московский регион. Отмечается, что "Связь инжиниринг М" специализируется на производстве автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов. Поставленные компанией интеллектуальные счетчики позволяют консолидировать показания с прибора учета энергоресурсов и передавать информацию в сетевую компанию автоматизированно.

На сайте подчеркнули, что электросуда заряжаются от установленных на причалах станций. Их подключили к электрическим сетям, чтобы сетевая компания могла рассчитывать расход электроэнергии водным транспортом.

Сергей Собянин запустил движение по второму регулярному речному маршруту 29 сентября. Он проплыл на электросудне от причала Печатники через Нагатинский затон до Южного речного вокзала.

Отмечалось, что на втором речном маршруте цена поездки такая же, как и на первом, то есть 150 рублей. Маршрут полностью интегрирован в единую систему Московского транспорта.

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