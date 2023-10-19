Москвичам рассказали, как поезда на МЦД-4 преобразятся в 2025 году

Поезда, курсирующие по МДЦ-4, преобразятся в 2025 году. Но москвичи и жители Подмосковья уже отмечают новый уровень комфорта не только в электричках, но и на платформах.

Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграмм-канале, количество поездок за первый месяц работы диаметра превысило шесть миллионов. Он отметил, что скоро каждую поездку можно будет совершить на "Иволге" или электропоезде в классическом и модифицированном исполнении.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.