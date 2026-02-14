Форма поиска по сайту

14 февраля, 09:15

Транспорт

Цены на автомобили могут вырасти в России из-за ужесточения утильсбора

Цены на автомобили могут вырасти из-за ужесточения правил начислений утильсбора. Его хотят брать за ввоз машин, в том числе из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии.

Соответствующий законопроект уже подготовлен Минпромторгом РФ и внесен на рассмотрение в правительство. Если его одобрят, то поправки вступят в силу 1 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоЕгор Бедуля

