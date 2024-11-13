Московский прокат "Велобайк" запустил сервис по хранению и обслуживанию велосипедов зимой

Московский прокат "Велобайк" запустил сервис по хранению и обслуживанию велосипедов в зимний период. Горожане могут сдать свою двухколесную технику на хранение до 30 апреля. Все это время она будет находится на специальном складе, где есть отопление, вентиляция и надежная система охраны. Для клиентов еще предусмотрено техническое обслуживание, чтобы подготовить велосипеды к следующему сезону.

Склад для зимнего хранения велосипедов расположен почти в центре города, рядом со станцией метро "Киевская". Узнать больше о проекте, выбрать тариф и оставить заявку можно на официальном сайте велопроката.

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