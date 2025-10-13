Десять составов "Иволга 4.0" выйдут на Ярославское направление МЖД

Десять составов "Иволга 4.0" выйдут на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД). До конца декабря большинство поездов завершат обкатку и начнут перевозить пассажиров, а еще несколько электричек появятся на линии в начале 2026 года.

Первые четыре состава нового поколения вышли на это направление в июне. Пассажиры отмечают, что в каждом из них есть удобные розетки для зарядки мобильных устройств. Кроме того, поезда отличаются просторными салонами, бесшумным ходом и плавным ускорением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

