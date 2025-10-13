Форма поиска по сайту

13 октября, 06:30

Транспорт

Десять составов "Иволга 4.0" выйдут на Ярославское направление МЖД

Десять составов "Иволга 4.0" выйдут на Ярославское направление МЖД

Десять составов "Иволга 4.0" выйдут на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД). До конца декабря большинство поездов завершат обкатку и начнут перевозить пассажиров, а еще несколько электричек появятся на линии в начале 2026 года.

Первые четыре состава нового поколения вышли на это направление в июне. Пассажиры отмечают, что в каждом из них есть удобные розетки для зарядки мобильных устройств. Кроме того, поезда отличаются просторными салонами, бесшумным ходом и плавным ускорением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

