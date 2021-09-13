Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Телезрителям показали станцию БКЛ "Марьина Роща". Строительство еще идет. После открытия станция должна снизить нагрузку сразу на несколько линий – Сокольническую, Калужско-Рижскую и Люблинско-Дмитровскую. Сейчас уже практически закончили установку эскалаторов. Общая готовность составляет примерно 71 процент, по оценкам градостроительного комплекса столицы.