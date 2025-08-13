Форма поиска по сайту

13 августа, 01:15

Транспорт

Москвичей призвали не передавать аккаунты кикшеринга своим детям

В департаменте транспорта Москвы призвали родителей не передавать аккаунты кикшеринга своим детям. С такой рекомендацией ведомство выступило после гибели ребенка в ДТП в районе Тропарево-Никулино.

Расследование показало, что подростки ехали вдвоем, воспользовавшись чужим верифицированным аккаунтом. По правилам сервиса, за такие грубые и опасные нарушения аккаунты блокируются, а также выписывается повышенный штраф – от 100 тысяч рублей.

О том, как избежать таких ситуаций, – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей ПименовЕкатерина Ефимцева

