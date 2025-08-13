Форма поиска по сайту

13 августа, 01:15

Транспорт

Дептранс Москвы призвал родителей не передавать аккаунты кикшеринга своим детям

Дептранс Москвы призвал родителей не передавать аккаунты кикшеринга своим детям

В столичном Дептрансе призвали родителей не передавать аккаунты кикшеринга своим детям. Таких пользователей блокируют, но иногда нарушение правил приводит к трагедии. Например, двое подростков воспользовались чужим аккаунтом и поехали на арендном самокате в районе Тропарево-Никулино. В результате они попали в смертельное ДТП.

О том, как избежать таких ситуаций – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоАлексей ПименовЕкатерина Ефимцева

