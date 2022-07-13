Около десяти тысяч карт "Стрелка" с российскими чипами поступили в кассы в Подмосковье

Около десяти тысяч карт "Стрелка" с российскими чипами поступили в кассы ЦППК в Московской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Функционал карт останется прежним. Также в ведомстве напомнили, что при оплате "Стрелкой" и "Тройкой" в наземном транспорте Подмосковья продолжит действовать система лояльности. Чем больше поездок совершит пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. При этом после каждой десятой поездки скидка увеличится на 7%, а с 51-й она составит сразу 35%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.