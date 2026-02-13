13 февраля, 19:15Транспорт
Генконсульство России в Гаване сообщило об организации вывозных рейсов для туристов
Эвакуационные рейсы из Гаваны и Варадеро не предусмотрены, российские авиакомпании вывозят туристов только при наличии обратных билетов. Об этом сообщило генконсульство России в Гаване.
Дипломаты также отметили, что на кубинском направлении продолжают работать и другие перевозчики, летающие по маршрутам в Латинской Америке. В частности, доступен вариант выезда транзитом через Стамбул в Москву.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.