Генконсульство России в Гаване сообщило об организации вывозных рейсов для туристов

Эвакуационные рейсы из Гаваны и Варадеро не предусмотрены, российские авиакомпании вывозят туристов только при наличии обратных билетов. Об этом сообщило генконсульство России в Гаване.

Дипломаты также отметили, что на кубинском направлении продолжают работать и другие перевозчики, летающие по маршрутам в Латинской Америке. В частности, доступен вариант выезда транзитом через Стамбул в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.