МВД подготовило поправки в КоАП по протоколам для нетрезвых водителей

МВД подготовило поправки в кодекс об административных правонарушениях, направленные на сокращение количества протоколов при задержании нетрезвых водителей. Сейчас инспекторам приходится заполнять до 5 дублирующих документов.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о повышенном геомагнитном фоне на Земле в течение недели. Это связано с двумя корональными дырами на Солнце. При этом сильных магнитных бурь не ожидается.

