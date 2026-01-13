13 января, 07:30Транспорт
В Москве увеличили штраф за неоплаченный проезд
В Москве увеличили штраф за неоплаченный проезд или неправомерное использование социальной карты. Теперь его размер составляет 5 тысяч рублей. Ранее нарушитель платил 2 тысячи.
В Дептрансе отмечают, что оплата проезда – это в том числе вклад в развитие городского общественного транспорта. Деньги идут на расширение маршрутной сети, обновление автопарков и подвижных составов, а также внедрение новых сервисов.
