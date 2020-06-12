Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

"Велобайк" и проект "Город неравнодушных" предлагают интересный маршрут по 10 историческим адресам. Во время поездки можно увидеть московские благотворительные заведения ХХ века и узнать их историю. Маршрут идет от Донской площади до Большой Ордынки, подробности – на atlasblago.ru.

"Эволюция турникетов Московского метрополитена – это путь от первых механических устройств до современных интеллектуальных систем. Сегодня все турникеты позволяют использовать доступные способы оплаты проезда и мгновенно активировать удаленное пополнение. По поручению Сергея Собянина в течение 7 лет мы проведем обновление платежной инфраструктуры, чтобы сделать проход через турникеты еще быстрее и комфортнее для пассажиров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Водители пополнили парковочный счет с помощью баллов программы лояльности "Миллион призов" уже более 94 тысяч раз. Получить их можно за активность в электронных проектах Москвы.