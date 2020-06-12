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12 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

В ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 июня

Городские камеры показали, что происходит на шоссе Энтузиастов

Городские камеры зафиксировали почти полное отсутствие машин на Крестьянской Заставе

Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные выходные

В центре Москвы перекроют улицы из-за концерта ко Дню России

Городские камеры зафиксировали свободный трафик на Волгоградском и Рязанском проспектах

"Московский патруль": сотрудники МАДИ проверили таксистов на соблюдение правил перевозки

Новости регионов: семерых гонщиков с признаками опьянения задержали в Петербурге

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

"Велобайк" и проект "Город неравнодушных" предлагают интересный маршрут по 10 историческим адресам. Во время поездки можно увидеть московские благотворительные заведения ХХ века и узнать их историю. Маршрут идет от Донской площади до Большой Ордынки, подробности – на atlasblago.ru.

"Эволюция турникетов Московского метрополитена – это путь от первых механических устройств до современных интеллектуальных систем. Сегодня все турникеты позволяют использовать доступные способы оплаты проезда и мгновенно активировать удаленное пополнение. По поручению Сергея Собянина в течение 7 лет мы проведем обновление платежной инфраструктуры, чтобы сделать проход через турникеты еще быстрее и комфортнее для пассажиров", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Водители пополнили парковочный счет с помощью баллов программы лояльности "Миллион призов" уже более 94 тысяч раз. Получить их можно за активность в электронных проектах Москвы.

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