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12 мая, 17:15

Транспорт

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Серпуховской площади движение свободное, автомобилей немного, заторов не наблюдается.

На Звенигородской эстакаде также сохраняется стабильная обстановка – транспорт движется без затруднений в обе стороны. На Садовой-Самотечной улице скорость потока приближается к 60 километрам в час, затруднений в движении нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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