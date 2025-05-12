Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Серпуховской площади движение свободное, автомобилей немного, заторов не наблюдается.

На Звенигородской эстакаде также сохраняется стабильная обстановка – транспорт движется без затруднений в обе стороны. На Садовой-Самотечной улице скорость потока приближается к 60 километрам в час, затруднений в движении нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.