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12 апреля, 21:30

Транспорт

Рейс Пхукет – Москва Azur Air вылетит 13 апреля после почти суточной задержки

Рейс Пхукет – Москва Azur Air вылетит 13 апреля после почти суточной задержки

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Пассажиры, вылетающие в Москву, застряли в Пхукете на 19 часов. Рейс должен был отправиться в столицу 12 апреля в 08:45 по московскому времени, но время вылета перенесли на 13 апреля в 03:45.

В авиакомпании Azur Air утверждают, что местный аэропорт был закрыт "на регламентные работы". На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлены размещение в гостинице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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