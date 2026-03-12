Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Россиян не было среди пассажиров жестко севшего на Пхукете лайнера

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Гольяново"

Почти 60 тыс россиян вывезли с Ближнего Востока за 1,5 недели

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 марта

Российские авиаперевозчики завершат вывоз туристов из ОАЭ 11 марта

Речной московский транспорт завершил зимнюю навигацию

Новая система контроля появится на теоретическом экзамене в ГИБДД

Специалисты ЦОДД рекомендовали москвичам не спешить с заменой зимних шин

Материнский капитал в России могут разрешить тратить на покупку автомобиля

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На юге Москвы начали возводить пролетное строение через МЦД-2, сообщил Сергей Собянин. Путепровод свяжет Липецкую улицу с МСД. С запуском путепровода жители Бирюлева Восточного смогут быстрее добираться до станции Царицыно.

"В феврале в столице приняли 8 проектов КРТ. В ходе их реализации в 6 округах реорганизуют свыше 46 гектаров земли. В совокупности на отведенных под редевелопмент участках построят более 480 тысяч квадратных метров недвижимости. 3 проекта реализуют на территориях бывших промзон Прожектор, Капотня и Варшавское Шоссе", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве 357 участков общей площадью 383 гектара отвели для строительства в рамках Адресной инвестиционной программы. На них появятся объекты социальной, административной и транспортной инфраструктуры.

Читайте также
транспортстроительствогородвидео

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика