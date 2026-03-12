Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На юге Москвы начали возводить пролетное строение через МЦД-2, сообщил Сергей Собянин. Путепровод свяжет Липецкую улицу с МСД. С запуском путепровода жители Бирюлева Восточного смогут быстрее добираться до станции Царицыно.

"В феврале в столице приняли 8 проектов КРТ. В ходе их реализации в 6 округах реорганизуют свыше 46 гектаров земли. В совокупности на отведенных под редевелопмент участках построят более 480 тысяч квадратных метров недвижимости. 3 проекта реализуют на территориях бывших промзон Прожектор, Капотня и Варшавское Шоссе", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве 357 участков общей площадью 383 гектара отвели для строительства в рамках Адресной инвестиционной программы. На них появятся объекты социальной, административной и транспортной инфраструктуры.