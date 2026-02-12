Издание Bild сообщило об отзыве 500 тысяч машин BMW из-за угрозы возгорания

Концерн BMW отзывает по всему миру более 500 тысяч своих машин, сообщает издание Bild. Инженеры компании обнаружили, что при запуске двигателя возможно короткое замыкание и возгорание.

Среди моделей, где вероятен такой брак, называют BMW 2 серии Coupe, BMW X4, X5, X6 и Z4, а также Gran Turismo и Limousine. В самом концерне информацию, опубликованную Bild, не подтвердили.

