Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 февраля

Капитальный ремонт Ростокинского путепровода стартовал в Москве

Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Робот-пекарь "Блиндозер" начал работать на станции метро "ЦСКА"

Столичное метро помогает готовить собак-проводников для незрячих граждан

"Московский патруль": сотрудники велопатруля ЦОДД начали работать круглый год

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Выдачу водительских прав возобновили в Подмосковье после технического сбоя

Новости Москвы: напольную навигацию обновили в столичном метро

Наиболее плотное движение в Москве в сторону центра наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и на Волгоградском проспекте. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика