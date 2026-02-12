В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 12 февраля

Наиболее плотное движение в Москве в сторону центра наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и на Волгоградском проспекте. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

