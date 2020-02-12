Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

Выдачу водительских прав возобновили в Подмосковье после технического сбоя

Новости Москвы: напольную навигацию обновили в столичном метро

"Новости дня": все табло московских автовокзалов начали работать в онлайн-режиме

Российские авиакомпании оставят только вывозные рейсы с Кубы

Москвичам рекомендовали пересесть на метро до конца рабочей недели из-за снегопада

ЦОДД призвал водителей пользоваться общественным транспортом из-за непогоды в Москве

ГАИ Московской области приостановила регистрацию авто из-за сбоя

Капитальный ремонт Ростокинского путепровода начался в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

100 новых остановочных пунктов появилось в 2025 году. Более 100 остановок приблизили к ключевым объектам инфраструктуры. При участии Службы управления наземным транспортом Организатора перевозок в работу остановок внесли более 400 изменений.

"Сотрудники патруля ЦОДД на электровелосипедах более мобильны, что позволяет им оперативно контролировать условия передвижения в городе, в том числе пешеходов. Мы завершили тестирование зимней экипировки и техники велопатрульных, и теперь эта полезная служба работает круглый год. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года мы продолжаем развивать дорожную инфраструктуру столицы и следить за ее состоянием", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На станции "Павелецкая" Кольцевой линии открыли площадку проекта "Искусство в метро". Там уже 5 локаций проекта, а всего в метро их 12.

