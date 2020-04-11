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11 апреля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Более 5 тыс велосипедов появятся в столичном прокате до конца апреля

Дептранс спрогнозировал локальные затруднения на столичных магистралях вечером 11 апреля

Ведущая Москвы FM анонсировала темы эфира 11 апреля

Почти 200 новых электробусов поступило в столицу с начала 2024 года

На МЦД-3 ограничат движение между Зеленоградом и центром Москвы в апреле

Новости часа: 63 спортивных объекта вошли в городскую программу реновации

В Дептрансе предупредили о последствиях нарушений правил передвижения на электросамокатах

"Мой район. Новости": временная трамвайная линия заработала на юго-западе Москвы

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 10 апреля

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Еще четыре электросудна пополнят столичный пассажирский флот и выйдут на регулярные речные маршруты. Суда "Каменку" и "Пахру" доставят из северной столицы в Москву до конца весны. После швартовых и ходовых испытаний электросуда получат разрешение и начнут перевозить пассажиров.

"Мы открываем регистрацию на Весенний велофестиваль, чтобы все желающие смогли присоединиться к празднику! Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать движение в столице безопасным для всех. Поэтому мы проводим велофестивали и показываем, что велосипедисты – полноправные участники дорожного движения. Весенний велофестиваль традиционно проходит по Садовому кольцу", – об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Музей транспорта Москвы запускает бесплатную творческую мастерскую в лектории павильона "Транспорт СССР" на ВДНХ. Занятия для детей от 4 до 10 лет будут проходить каждые выходные до середины мая, регистрация на сайте музея.

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