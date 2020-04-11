Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Еще четыре электросудна пополнят столичный пассажирский флот и выйдут на регулярные речные маршруты. Суда "Каменку" и "Пахру" доставят из северной столицы в Москву до конца весны. После швартовых и ходовых испытаний электросуда получат разрешение и начнут перевозить пассажиров.

"Мы открываем регистрацию на Весенний велофестиваль, чтобы все желающие смогли присоединиться к празднику! Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать движение в столице безопасным для всех. Поэтому мы проводим велофестивали и показываем, что велосипедисты – полноправные участники дорожного движения. Весенний велофестиваль традиционно проходит по Садовому кольцу", – об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Музей транспорта Москвы запускает бесплатную творческую мастерскую в лектории павильона "Транспорт СССР" на ВДНХ. Занятия для детей от 4 до 10 лет будут проходить каждые выходные до середины мая, регистрация на сайте музея.