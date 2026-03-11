Российские авиаперевозчики завершат вывоз туристов из ОАЭ 11 марта

Российские авиаперевозчики планируют завершить вывоз туристов из ОАЭ 11 марта. У "Аэрофлота" запланировано два рейса Дубай – Москва. Борт S7 доставит людей в Новосибирск.

С 12 марта компании полностью приостанавливают полеты в ОАЭ до стабилизации ситуации в регионе. В российской столице также ждут соотечественников, которые застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.