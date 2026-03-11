Два автобусных маршрута запустят от метро "Тушинская" в Красногорск с 14 марта

Еще два автобусных маршрута свяжут Москву и область. С 14 марта запускают автобусы № 1542 и № 1566. Они будут ходить от станции метро "Тушинская" до ЖК "Изумрудные холмы" и микрорайона Чернево в Красногорске.

Автобусы отметят обозначением "Москва – область" на борту, и работать они будут по отдельным тарифам. Скидки при пересадке на метро и другие маршруты при оплате разовых поездок по карте "Тройка" по тарифу "Кошелек", а также по банковской карте не предоставляются.

