10 ноября, 07:45Транспорт
В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метро
Двухпутные тоннели на Большой кольцевой линии столицы попали в Книгу рекордов России как самые протяженные. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Более 12 километров тоннелей проложили на западе и востоке БКЛ, где новая линия пересекает крупные водоемы. А самые длинные подводные перегоны расположены между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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