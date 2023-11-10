В Москве установлен национальный рекорд по протяженности двухпутных тоннелей метро

Двухпутные тоннели на Большой кольцевой линии столицы попали в Книгу рекордов России как самые протяженные. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 12 километров тоннелей проложили на западе и востоке БКЛ, где новая линия пересекает крупные водоемы. А самые длинные подводные перегоны расположены между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.