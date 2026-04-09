Самый длинный в мире трамвайный диаметр запущен в столице

В Москве запущен самый длинный в мире трамвайный диаметр. Маршрут Т2 протянулся на 33 километра от Чертанова до Новогиреева. Трамваи ходят каждые 6 минут, а на центральном участке, между "Тульской" и "Красносельской", – каждые 3 минуты.



Маршрут проходит через Лефортово, Басманную слободу, бывшую Немецкую слободу, Комсомольскую площадь, вокзалы и Чистые пруды. Пассажиры уже оценили красивые виды из окон.

