09 апреля, 16:15Транспорт
Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды
Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из за ухудшения погодных условий. В городе наблюдаются дождь и снег, местами фиксируются метели, а порывы ветра достигают 16 метров в секунду.
Специалисты предупреждают, что в таких условиях летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок или соблюдать повышенную осторожность.
