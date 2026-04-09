Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из за ухудшения погодных условий. В городе наблюдаются дождь и снег, местами фиксируются метели, а порывы ветра достигают 16 метров в секунду.

Специалисты предупреждают, что в таких условиях летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок или соблюдать повышенную осторожность.

