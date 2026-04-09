Закон о штрафах за нарушения при езде на самокатах может быть принят в РФ в 2026 году

Законопроект о штрафах за превышение скорости и другие нарушения на электросамокатах может быть принят в России в 2026 году, заявили в Совете Федерации.

Ожидается, что штраф за превышение скорости составит до 5 тысяч рублей. Езда в нетрезвом виде – 30 тысяч. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2024 году, но с тех пор дорабатывался.

