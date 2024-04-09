Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 12:15

Транспорт

Четыре электросудна поступят на службу в речной флот Москвы

Четыре электросудна поступят на службу в речной флот Москвы

Новости часа: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

"Это Москва. Транспорт": туристический трамвай

Мэр Москвы: более 50 млн карт "Тройка" выпущено за 11 лет

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Дептранс призвал водителей пересесть на городской транспорт 9 апреля из-за дождя

Дептранс рассказал о дорожной обстановке 9 апреля

Поезда МЦД-1 будут ходить по измененному расписанию 10 апреля

Собянин: станция метро "Потапово" строится по принципиально новой технологии

Движение перекроют в районе соборной мечети на проспекте Мира вечером 9 апреля

Речной флот столицы скоро пополнят четыре электросудна, которые выйдут на регулярные маршруты. Корабли "Каменка" и "Пахра" в данный момент достраивают на верфи под Санкт-Петербургом, а в Москве специалисты проверяют работу речных трамваев "Кузнецовка" и "Люблинка".

Кроме того, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в 2024 году планируют продлить первый маршрут до причала "Парк Фили", а также открыть новые остановки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика