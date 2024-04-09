Четыре электросудна поступят на службу в речной флот Москвы

Речной флот столицы скоро пополнят четыре электросудна, которые выйдут на регулярные маршруты. Корабли "Каменка" и "Пахра" в данный момент достраивают на верфи под Санкт-Петербургом, а в Москве специалисты проверяют работу речных трамваев "Кузнецовка" и "Люблинка".

Кроме того, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в 2024 году планируют продлить первый маршрут до причала "Парк Фили", а также открыть новые остановки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.