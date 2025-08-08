Форма поиска по сайту

08 августа, 12:15

Город

Транспорт, промышленность и градостроительство представили на выставке в "Манеже"

Транспорт, промышленность и градостроительство представили на выставке в "Манеже"

В "Манеже" состоялось открытие выставки в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Это одно из самых масштабных событий в области транспорта, промышленности и градостроительства, которые пройдут в столице в ближайший год.

Уже на входе гостей встречает настоящий вагон метро и прототип щита, который прокладывает тоннели. Какие еще экспозиции ждут посетителей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
