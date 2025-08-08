ЦОДД оценил дорожный трафик в Москве в 3 балла

Движение в Москве в настоящий момент рабочее. Общая интенсивность на дорогах составляет 3 балла, рассказала главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Наиболее плотное движение наблюдается на Волоколамском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе.

Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК от Тульской эстакады до Гагаринского тоннеля, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на МКАД в районе Каширского и Варшавского шоссе по обеим сторонам, а также аварии на магистралях при выезде из города.

