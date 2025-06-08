На платформе "Активный гражданин" москвичи могут проголосовать за будущее монорельса

На платформе "Активный гражданин" уже несколько дней москвичи могут проголосовать за будущее монорельса. Они решают, стоит ли там сделать парящий в воздухе парк. Конструкция этой электрички устарела, поездки совершаются все реже.

Новый проект предлагает полное обновление инфраструктуры монорельса и создание большого паркового пространства на высоте со множеством активностей, в том числе беговой дорожкой длиной 4 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.