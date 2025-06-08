08 июня, 09:45Транспорт
На платформе "Активный гражданин" москвичи могут проголосовать за будущее монорельса
На платформе "Активный гражданин" уже несколько дней москвичи могут проголосовать за будущее монорельса. Они решают, стоит ли там сделать парящий в воздухе парк. Конструкция этой электрички устарела, поездки совершаются все реже.
Новый проект предлагает полное обновление инфраструктуры монорельса и создание большого паркового пространства на высоте со множеством активностей, в том числе беговой дорожкой длиной 4 километра.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.