Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 21:30

Транспорт

Авиакомпании не ожидают проблем с продажей билетов после сбоя

Авиакомпании не ожидают проблем с продажей билетов после сбоя

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на Яузском бульваре

"Новости дня": в ГД предложили запретить наличные сделки с недвижимостью

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 февраля

Электросуда в Москве следуют с увеличенными интервалами из-за льда

Новый подземный переход появился под Ленинским проспектом в Москве

Пассажиры смогут компенсировать полную стоимость авиабилета при овербукинге

Новый подземный переход построили на станции "Вавиловская"

Новый подземный переход появился на станции метро "Вавиловская"

Семь маршрутов речного электротранспорта будут работать на Москве-реке к 2030 году

Российский союз туроператоров заявил, что авиакомпании и сайты бронирования не ожидают новых перебоев в продаже билетов. Это следует из ситуации с оператором системы бронирования "Сирена-Трэвел", разработавшим платформу Leonardo, в которой в конце января произошел масштабный сбой.

Генпрокуратура подала иск об обращении имущества собственников "Сирена-Трэвел" в доход государства. При этом в отраслевом союзе выразили уверенность, что обновленная система продолжит работу в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим Шаманин

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика