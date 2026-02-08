Авиакомпании не ожидают проблем с продажей билетов после сбоя

Российский союз туроператоров заявил, что авиакомпании и сайты бронирования не ожидают новых перебоев в продаже билетов. Это следует из ситуации с оператором системы бронирования "Сирена-Трэвел", разработавшим платформу Leonardo, в которой в конце января произошел масштабный сбой.

Генпрокуратура подала иск об обращении имущества собственников "Сирена-Трэвел" в доход государства. При этом в отраслевом союзе выразили уверенность, что обновленная система продолжит работу в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.