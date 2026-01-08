Форма поиска по сайту

08 января, 11:15

Транспорт

Городские камеры показали трафик на дорогах Москвы

Собянин: 15 беспилотных трамваев начнут курсировать в 2026 году в Москве

Госдума планирует ужесточить правила пользования питбайками в 2026 году

Иномарки в России подорожают из-за новых ставок утилизационного сбора

Более 700 новых вагонов "Москва 2026" поступят в столичное метро в 2026 году

Движение между станциями "Новокосино" и "Новогиреево" приостановят на три дня

Новый дублер Алтуфьевского шоссе соединил районы Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное

Новый дублер Алтуфьевского шоссе сократил время в пути на полчаса

Бесплатная парковка будет действовать до 10 января в Москве

Движение на Калининской линии метро приостановят с 9 по 12 января

При помощи городских камер жители Москвы могут в прямом эфире наблюдать за обстановкой в городе. По состоянию на текущий момент движение в Москве оценивается в один балл и является почти свободным.

В частности, на улице Садовая-Самотечная движение полностью свободно. Незначительные затруднения отмечаются на набережных, где средняя скорость составляет 31 километр в час, включая Павелецкую и Новоданиловскую набережные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоРоман Карлов

