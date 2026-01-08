08 января, 11:15Транспорт
Городские камеры показали трафик на дорогах Москвы
При помощи городских камер жители Москвы могут в прямом эфире наблюдать за обстановкой в городе. По состоянию на текущий момент движение в Москве оценивается в один балл и является почти свободным.
В частности, на улице Садовая-Самотечная движение полностью свободно. Незначительные затруднения отмечаются на набережных, где средняя скорость составляет 31 километр в час, включая Павелецкую и Новоданиловскую набережные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.