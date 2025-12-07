Регулярные речные маршруты свяжут все районы вдоль Москвы-реки

Регулярные речные маршруты вскоре свяжут все районы вдоль Москвы-реки. Согласно транспортной стратегии к 2030 году количество таких направлений увеличится до семи.

Сейчас пассажирам доступны три маршрута, а в ближайшие годы по ним будут курсировать порядка 60 круглогодичных электросудов. Пассажиры уже высоко оценили комфорт новых судов, их панорамные окна и удобные сиденья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.