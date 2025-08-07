Форма поиска по сайту

07 августа, 06:45

В Сочи испытали новое судно на подводных крыльях "Комета"

В Сочи испытали новое судно на подводных крыльях "Комета"

В Сочи состоялся тестовый рейс нового пассажирского судна на подводных крыльях "Комета". Катер отправился в Сухум и преодолел 146 километров вдоль побережья за 2 часа 20 минут без остановок.

Такое время вдвое меньше, чем занимает поездка по суше, особенно в курортный сезон, когда путь может растянуться до шести часов. Билеты на "Комету" пока не продавались, точную стоимость проезда и расписание объявят позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова Дмитрий Козачинский

