07 августа, 06:45Транспорт
В Сочи испытали новое судно на подводных крыльях "Комета"
В Сочи состоялся тестовый рейс нового пассажирского судна на подводных крыльях "Комета". Катер отправился в Сухум и преодолел 146 километров вдоль побережья за 2 часа 20 минут без остановок.
Такое время вдвое меньше, чем занимает поездка по суше, особенно в курортный сезон, когда путь может растянуться до шести часов. Билеты на "Комету" пока не продавались, точную стоимость проезда и расписание объявят позже.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.