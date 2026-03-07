Москвичам рассказали о правилах парковки около Рижского рынка

Москвичи не смогут припарковать машины около Рижского рынка 7 и 8 марта, заявили в ЦОДД. Меры приняты для обеспечения безопасности и удобства проезда в праздники.

Более того, оставлять транспорт запрещено на дублере Третьего транспортного кольца у дома 88 по проспекту Мира до вечера 8-го числа. Автомобилистов призвали заранее планировать маршруты и место для парковки, а также следовать требованиям временных знаков.

