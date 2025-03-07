В столице подготовили 9 тысяч велосипедов для нового сезона проката

Велопрокат Москвы готовится к открытию нового сезона. В 2025 году на улицы города выйдет 9 тысяч велосипедов – на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Сейчас специалисты завершают их техническое обслуживание.

Вместе с велосипедами в городе начнет работу и кикшеринг электросамокатов. В этом году москвичам и туристам будут доступны 60 тысяч самокатов. Перед стартом сезона каждое транспортное средство проверили и при необходимости заменили детали.

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